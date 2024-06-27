Российские туристы массово устремились в одну страну Азии

РСТ: спрос на туры во Вьетнам летом 2024 года вырос в несколько раз

Спрос россиян на туры во Вьетнам летом 2024 года вырос в несколько раз. О том, что соотечественники массово устремились в азиатскую страну, говорится в исследовании Российского союза туриндустрии (РСТ), которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что туристы стали больше бронировать не только турпакеты, но и отдельное размещение в отелях популярной страны Азии. Наиболее востребованы курорты Нячанг, Муйне и Фантьет.

«В среднем туристы летят на 9 ночей, но растет интерес и к более продолжительным турам до 14 ночей. Средняя глубина бронирований выросла до двух месяцев против одного в прошлом году», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал первые групповые туры в КНДР, являющуюся одной из самых закрытых стран мира, летом 2024 года. Об этом он сообщил по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

