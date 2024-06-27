Российские ученые столкнулись с беспрецедентным явлением в Баренцевом море

Глава АПУ-2024 Сабуров: в Баренцевом море впервые встретились июньские льды

Российские ученые впервые встретились с июньскими ледовыми полями в Баренцевом море. Об этом сообщил глава экспедиции Арктического полярного университета (АПУ-2024) Александр Сабуров, его слова приводит ТАСС.

По словам исследователя, ситуация, когда льды сохраняются в море в виде полей до конца июня, — беспрецедентное явление.

«Это абсолютно беспрецедентный случай для плавучего университета за все последние годы. В этот период эта часть Баренцева моря всегда была свободна ото льдов. Это, конечно, может внести коррективы в наш план работ и, возможно, перенос высадки на более позднее время», — заявил Сабуров. При этом он подчеркнул, что хотя экспедиция и столкнулась с препятствиями, но ее члены были готовы к любому развитию ситуации и при необходимости скорректируют планы.

Ранее сообщалось, что ученые Британской антарктической службы обнаружили ранее неизвестный процесс, усиливающий таяние больших ледяных щитов.