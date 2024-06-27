Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:35, 27 июня 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили ретрансляторы ВСУ в Часовом Яре

Бойцы «Эспаньолы» уничтожили ретрансляторы ВСУ в наивысшей точке в Часовом Яре

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Бойцы российского добровольческого корпуса «Эспаньола» уничтожили ретрансляторы систем наблюдения, БПЛА и связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самой высокой точке в Часовом Яре в Донецкой народной республике. Об этом сообщил командир бригады Станислав Орлов с позывным Испанец, передает ТАСС.

«Часов Яр — наивысшая точка на данном стратегическом участке наступательной операции Российской армии на южнодонецком направлении. (...) На трубе располагались основные узлы ретрансляции систем наблюдения, связи, управления БПЛА и так далее. Все это было в моменте уничтожено», — рассказал он.

Военный также добавил, что благодаря уничтожению этого объекта Вооруженным силам России удалось без потерь провести стремительный рывок и застать украинцев врасплох.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные смогли закрепиться в южной и центральной части села Урожайное на времевском направлении в Запорожской области. По его словам, бойцы украинской армии скрываются в подвалах домов в северной части населенного пункта.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В СК прокомментировали слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

      Россиянам раскрыли неожиданный способ контролировать вес

      Футбольное поле внезапно провалилось под землю в США

      Гендиректора российского завода осудили за хищение средств гособоронзаказа

      У самолета с россиянами на борту отказал автопилот в небе

      В России посчитали нормой слова Кадырова о кровной мести террористам

      Отец погибшей при сходе поезда в Коми девочки выкупил для нее целое купе

      Российские военные уничтожили ретрансляторы ВСУ в Часовом Яре

      Смартфоны Honor научили определять фейки

      Медведев высказался о выдаче ордеров МУС на арест Шойгу и Герасимова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше