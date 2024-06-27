Российские военные уничтожили ретрансляторы ВСУ в Часовом Яре

Бойцы «Эспаньолы» уничтожили ретрансляторы ВСУ в наивысшей точке в Часовом Яре

Бойцы российского добровольческого корпуса «Эспаньола» уничтожили ретрансляторы систем наблюдения, БПЛА и связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самой высокой точке в Часовом Яре в Донецкой народной республике. Об этом сообщил командир бригады Станислав Орлов с позывным Испанец, передает ТАСС.

«Часов Яр — наивысшая точка на данном стратегическом участке наступательной операции Российской армии на южнодонецком направлении. (...) На трубе располагались основные узлы ретрансляции систем наблюдения, связи, управления БПЛА и так далее. Все это было в моменте уничтожено», — рассказал он.

Военный также добавил, что благодаря уничтожению этого объекта Вооруженным силам России удалось без потерь провести стремительный рывок и застать украинцев врасплох.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные смогли закрепиться в южной и центральной части села Урожайное на времевском направлении в Запорожской области. По его словам, бойцы украинской армии скрываются в подвалах домов в северной части населенного пункта.