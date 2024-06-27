Российские военные закрепились на времевском направлении в Запорожской области

Рогов: российские военные закрепились в селе Урожайное в Запорожской области

Российские военные закрепились в южной и центральной части села Урожайное на времевском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Наши ребята закрепились в южной и центральной части Урожайного. Они полностью под нашим контролем. Идет зачистка, чтобы нигде и никого из боевиков ВСУ там не осталось», — рассказал он.

По словам Рогова, бойцы украинской армии скрываются в подвалах домов в северной части населенного пункта. Он подчеркнул, что по этой территории активно работают российские артиллерия и авиация, в ответ на что ВСУ используют большое количество дронов и кассетные боеприпасы.

Ранее Рогов сообщил, что украинские военные обстреливают Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня. По его словам, в городе работают российские системы противовоздушной обороны.