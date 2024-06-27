Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:56, 27 июня 2024Бывший СССР

Российские военные закрепились на времевском направлении в Запорожской области

Рогов: российские военные закрепились в селе Урожайное в Запорожской области

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные закрепились в южной и центральной части села Урожайное на времевском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Наши ребята закрепились в южной и центральной части Урожайного. Они полностью под нашим контролем. Идет зачистка, чтобы нигде и никого из боевиков ВСУ там не осталось», — рассказал он.

По словам Рогова, бойцы украинской армии скрываются в подвалах домов в северной части населенного пункта. Он подчеркнул, что по этой территории активно работают российские артиллерия и авиация, в ответ на что ВСУ используют большое количество дронов и кассетные боеприпасы.

Ранее Рогов сообщил, что украинские военные обстреливают Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня. По его словам, в городе работают российские системы противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В СК прокомментировали слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

      Зеленский потребовал остановить снятие санкций с россиян

      Терапевт назвала распространенный симптом рака мозга

      В России назвали возможные варианты ухудшения условий мирного договора России для Украины

      В Британии указали на рекордные потери ВСУ в живой силе

      Буланова назвала причины не переезжать в Москву

      Кэти Перри появилась на публике в платье с 182-метровым шлейфом

      Минсельхоз предупредил о возможном повышении цен на зерно

      В США сочли нереальным возвращение Украины к существовавшим до 2014 года границам

      Женщина случайно привезла из путешествия пугающий живой сувенир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше