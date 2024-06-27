Российских академика и бизнесмена осудили за хищение 168 миллионов рублей у РАН

Суд в Москве дал 5 лет условно академику РАН Солнцеву за хищение 168 млн рублей

Гагаринский районный суд Москвы огласил приговор в отношении академика РАН Константина Солнцева и бизнесмена Сергея Дягильца, обвиняемых в хищении с последующей легализацией 168 миллионов рублей на госконтрактах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По решению Дягилец получил пять лет колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей, а Солнцев – пять лет лишения свободы условно со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Также суд взыскал солидарно с обоих осужденных больше 168 миллионов рублей в счет возмещения материального ущерба в пользу РАН.

По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год академик и бизнесмен вступили в преступный сговор для хищения денежных средств, выделенных на хозяйственное обслуживание РАН. Ученый был задержан в январе 2022 года.

В ходе прений сторон гособвинение запрашивало для Солнцева 5,5 года лишения свободы, а для его предполагаемого сообщника — восемь лет колонии.