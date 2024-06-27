Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:25, 27 июня 2024Силовые структуры

Российских академика и бизнесмена осудили за хищение 168 миллионов рублей у РАН

Суд в Москве дал 5 лет условно академику РАН Солнцеву за хищение 168 млн рублей
Академик РАН Константин Солнцев

Академик РАН Константин Солнцев. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Гагаринский районный суд Москвы огласил приговор в отношении академика РАН Константина Солнцева и бизнесмена Сергея Дягильца, обвиняемых в хищении с последующей легализацией 168 миллионов рублей на госконтрактах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По решению Дягилец получил пять лет колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей, а Солнцев – пять лет лишения свободы условно со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Также суд взыскал солидарно с обоих осужденных больше 168 миллионов рублей в счет возмещения материального ущерба в пользу РАН.

По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год академик и бизнесмен вступили в преступный сговор для хищения денежных средств, выделенных на хозяйственное обслуживание РАН. Ученый был задержан в январе 2022 года.

В ходе прений сторон гособвинение запрашивало для Солнцева 5,5 года лишения свободы, а для его предполагаемого сообщника — восемь лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В СК прокомментировали слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

      Зеленский потребовал остановить снятие санкций с россиян

      Терапевт назвала распространенный симптом рака мозга

      В России назвали возможные варианты ухудшения условий мирного договора России для Украины

      В Британии указали на рекордные потери ВСУ в живой силе

      Буланова назвала причины не переезжать в Москву

      Кэти Перри появилась на публике в платье с 182-метровым шлейфом

      Минсельхоз предупредил о возможном повышении цен на зерно

      В США сочли нереальным возвращение Украины к существовавшим до 2014 года границам

      Женщина случайно привезла из путешествия пугающий живой сувенир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше