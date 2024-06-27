Российский депутат ответила на обращенные к ней слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Депутат Авксентьева рассказала, что не обиделась на слова Бастрыкина о Госдуме

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева рассказала, что не обижается на председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина за его слова о нижней палате парламента. Свое мнение депутат изложила в Telegram.

27 июня Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума назвал нижнюю палату парламента «Государственной дурой».

Авксентьева, с которой, как выяснилось, и вел разговор глава СК, заявила, что она разделяет недовольство Бастрыкина скоростью принятия Госдумой отдельных решений. «Про Госдуру — так люди говорят, он просто процитировал», — добавила она и посоветовала коллегам-депутатам чаще общаться с людьми.

Одним из первых депутатов Госдумы, возмутившихся высказыванием Бастрыкина, был Евгений Попов. Помимо главы СК, он обратил внимание на его тогда еще не установленную собеседницу, которая представилась депутатом нижней палаты. «То, что депутат стушевалась и не ответила как следовало бы народному избраннику на хамство, — это плохо, но лечится», — написал Попов.

В своем ответе Авксентьева заподозрила Попова в попытке уйти от обсуждения вопроса миграции, который затронул в беседе с ней Бастрыкин. «Когда мне задают эмоциональные вопросы, я стараюсь отвечать по существу, а не уходить в чувства и самозащиту», — заключила она.

Попов в ответном сообщении назвал позицию коллеги «зашкваром».