Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:23, 27 июня 2024Россия

Российский депутат ответила на обращенные к ней слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Депутат Авксентьева рассказала, что не обиделась на слова Бастрыкина о Госдуме

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева рассказала, что не обижается на председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина за его слова о нижней палате парламента. Свое мнение депутат изложила в Telegram.

27 июня Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума назвал нижнюю палату парламента «Государственной дурой».

Авксентьева, с которой, как выяснилось, и вел разговор глава СК, заявила, что она разделяет недовольство Бастрыкина скоростью принятия Госдумой отдельных решений. «Про Госдуру — так люди говорят, он просто процитировал», — добавила она и посоветовала коллегам-депутатам чаще общаться с людьми.

Одним из первых депутатов Госдумы, возмутившихся высказыванием Бастрыкина, был Евгений Попов. Помимо главы СК, он обратил внимание на его тогда еще не установленную собеседницу, которая представилась депутатом нижней палаты. «То, что депутат стушевалась и не ответила как следовало бы народному избраннику на хамство, — это плохо, но лечится», — написал Попов.

В своем ответе Авксентьева заподозрила Попова в попытке уйти от обсуждения вопроса миграции, который затронул в беседе с ней Бастрыкин. «Когда мне задают эмоциональные вопросы, я стараюсь отвечать по существу, а не уходить в чувства и самозащиту», — заключила она.

Попов в ответном сообщении назвал позицию коллеги «зашкваром».

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В СК прокомментировали слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

      Зеленский потребовал остановить снятие санкций с россиян

      Терапевт назвала распространенный симптом рака мозга

      В России назвали возможные варианты ухудшения условий мирного договора России для Украины

      В Британии указали на рекордные потери ВСУ в живой силе

      Буланова назвала причины не переезжать в Москву

      Кэти Перри появилась на публике в платье с 182-метровым шлейфом

      Минсельхоз предупредил о возможном повышении цен на зерно

      В США сочли нереальным возвращение Украины к существовавшим до 2014 года границам

      Женщина случайно привезла из путешествия пугающий живой сувенир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше