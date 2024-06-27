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12:23, 27 июня 2024Россия

Российский депутат возмутился словами Бастрыкина о «государственной дуре»

Депутат ГД Попов назвал слова Бастрыкина о деятельности парламента хамством
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин . Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Слова председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина о деятельности Госдумы являются хамством. Об этом заявил депутат нижней палаты Евгений Попов в Telegram.

Парламентарий опубликовал фрагмент выступления главы СК на площадке Петербургского международного юридического форума, где тот задает вопрос о миграции присутствующей в зале женщине-депутату. «Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура», — сказал Бастрыкин.

Попов возмутился «допросом» его коллеги главой СК и назвал это позором для последнего. Он посоветовал Бастрыкину самому прийти в Госдуму и высказать свои предложения относительно миграционного законодательства. «Если нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его по закону, что, надеюсь, будет оперативно сделано», — заключил депутат.

В своем выступлении на юридическом форуме Бастрыкин заявил о необходимости изменить миграционную политику России. В связи с этим председатель СК заявил о важности разработать действующий механизм внутренней миграции.

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      Алан Босиков
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