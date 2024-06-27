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12:32, 27 июня 2024Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за аварии автобуса с фурой на российской трассе

СК: в Кузбассе возбуждено дело из-за столкновения автобуса с грузовиком

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следователи возбудили дело из-за стокновения автобуса с фурой на трассе Р-255 в Кемеровской области (Кузбассе). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ. Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, который остановился на участке с ремонтными работами.

Следователи намерены допросить очевидвцев ДТП, пассажиров, должностных лиц и работников организации, оказывающей услуги по перевозке людей.

Ранее стало известно, что судя по опубликованному снимку последствий ДТП, 54-летний водитель пытался обогнать грузовик по встречной полосе, но врезался в него. В результате аварии пострадали 17 человек. Точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм устанавливается, уточнили в СКР.

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      Екатерина Кашурникова
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