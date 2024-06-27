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15:12, 27 июня 2024Экономика

Спрогнозирован рост числа размещений на Мосбирже

Замглавы Минфина Чебесков: ожидаем большего листинга компаний на Мосбирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минфин прогнозирует рост числа размещений компаний на Мосбирже. Об этом в кулуарах Международного бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР) рассказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, его цитирует ТАСС.

Он заявил, что развитие фондового рынка является одной их задач ведомства, так как от него зависит правильное и эффективное распределение капитала в экономике. По словам Чебескова, органического роста будет недостаточно, поэтому Минфин будет стимулировать бизнес выходить на рынок капитала, используя для этого все доступные инструменты и способы.

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«Мы ожидаем большего листинга компаний. Только в этом году уже больше десятка компаний вышли на первичное размещение», — отметил замглавы Минфина. Он добавил также, что бизнес проводит размещение на бирже, несмотря на внешние ограничения.

Министерство финансов США 12 июня ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.

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