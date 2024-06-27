Стали известны суммы полученных российскими миллиардерами дивидендов

Forbes: Вагит Алекперов получил 177,4 миллиарда рублей дивидендов за 2023 год

Стали известны суммы дивидендов, которые получили по итогам 2023 года российские миллиардеры. Рейтинг богатейших бизнесменов страны по этому показателю опубликовал журнал Forbes.

Лидером второй год подряд стал акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, который заработал на дивидендах 177,4 миллиарда рублей. За ним в рейтинге расположились владельцы активов газовой компании «Новатэк» и химического производителя «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, которые за прошедший год получили 105 миллиардов рублей и 84,6 миллиарда рублей соответственно.

В первую пятерку также вошли Алишер Усманов (79,9 миллиарда рублей) и Виктор Харитонин (основатель «Фармстандарта», 77,6 миллиарда). Кроме того, в рейтинге оказалось несколько новых участников, которые удачно выкупили российские активы иностранных компаний, отмечает издание.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), совокупное состояние богатейших российских бизнесменов выросло с начала 2024 года на 17,76 миллиарда долларов. На данный момент в рейтинг входят 26 россиян, их общие активы оцениваются в 351,67 миллиарда долларов. Заметнее всего увеличились активы бывшего бенефициара компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко — на 6,28 миллиарда долларов, до 25,1 миллиарда.