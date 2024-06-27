Стало известно о ряде увольнений в подведомственном Росавиации институте

РБК: в институте Росавиации уволились ряд сотрудников и замгендиректора

В Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации (ФГУП «ГосНИИ ГА»), который подведомственен Росавиации, уволились замгендиректора по поддержанию летной годности воздушных судов и многолетний руководитель соответствующего подразделения (Научный центр-13) Карен Акопян и еще ряд сотрудников. Об этом стало известно РБК от четырех источников, знакомых с ситуацией.

Опрошенные изданием собеседники связали их уход с реформами, которые начало проводить новое руководство. Согласно данным, размещенным на сайте Минтранса, Институт гражданской авиации является головной научно-исследовательской организацией воздушного транспорта в России.

Тем не менее, несмотря на государственный статус, доходы института, как выяснил РБК, слагаются из работ по поддержанию летной годности воздушных судов и других контрактов на научные изыскания по различным направлениям авиационной деятельности.

Ти источника РБК в институте подтвердили, что его общий штат сократился с 555 сотрудников по состоянию на декабрь 2023 года до 525 на июнь текущего. Там же отметили, что большая часть работников, прекративших сотрудничество, состояли в административном аппарате.

«Из научных сотрудников ушли два человека, но были приняты на работу три новых специалиста», — заверил один из источников.

Сам Акопян в беседе с РБК подтвердил увольнение и отметил, что к нему привели «отсутствие взаимопонимания, а также нежелание вникнуть в специфику работы научного института и деструктивные действия руководства».

Ранее сообщалось, что Росавиация убрала информацию о числе самолетов в парках российских перевозчиков.