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09:05, 26 июня 2024Экономика

В России закрыли данные о количестве самолетов в компаниях

Росавиация убрала информацию о числе самолетов в парках российских перевозчиков

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С сайта Росавиации пропали данные о числе самолетов у российских коммерческих перевозчиков. В ведомстве решение объяснили «необходимостью оптимизации публикуемой информации» и напомнили, что некоторые компании сообщают о парке на своих ресурсах, пишет «Коммерсантъ».

Представитель агентства добавил, что перечень самолетов по-прежнему ведется во ФГИС «Реестр эксплуатантов и воздушных судов», он доступен самой Росавиации, Ространснадзору, Госкорпорации по ОрВД и Минтрансу. Из пятерки крупнейших по пассажиропотоку перевозчиков данные о парке пока скрыл с сайта только S7, у остальных информация доступна.

Некоторые собеседники издания полагают, что с помощью отказа от публикации ведомство скрывает факт сокращения парка иностранных воздушных судов, что позволит не допустить репутационных издержек. Другие напоминают, что аналоги Росавиации в США и Европе также не публикуют информацию о числе самолетов в каждой из авиакомпаний.

Однако чаще всего источники предполагают, что неопределенность с числом судов позволит авиакомпаниям эффективнее пополнять свои парки иностранными лайнерами, которые можно приобрести на вторичном рынке дружественных стран. Таким образом, в частности, поступает Иран, который только за последние 2,5 года завез в страну 66 самолетов.

По данным издания, соответствующие переговоры ведут несколько авиакомпаний. Цена для них окажется на 10-30 процентов выше, поэтому часть перевозчиков хотела бы добиться от правительства софинансирования сделок.

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Глава «Авиапорта» Олег Пантелеев отметил, что формат контроля со стороны Росавиации не изменился, речь идет только о публичности данных. По его мнению, факт появления новых самолетов все равно не скрыть, но решение ведомства действительно позволит отсрочить наложение новых санкций или быструю блокировку канала поставок.

Минусом такой схемы участники рынка называют проблемы в работе аналитиков. Без информации анализ и корректное моделирование спроса и предложения на авиаперевозки окажется невозможным, а в перспективе такая практика обернется хаотичными и несистемными решениями, что уже не раз случалось в прошлом.

Программа развития российской гражданской авиации, утвержденная два года назад на период до 2030 года, предполагала, что уже в 2023 году авиакомпании будут пополнять свои парки новейшими отечественными лайнерами, такими как МС-21, SJ-100, Ил-114-300, а также модернизированной версией советского самолета Ту-214.

Однако в начале 2024 года производство всех лайнеров перенесли как минимум на несколько лет из-за неготовности и проблем с импортозамещением. К настоящему времени ни один из них не совершил первого полета в той комплектации, в которой его планировалось поставлять перевозчикам, сроки испытаний не сообщаются.

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      Платон Щукин
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