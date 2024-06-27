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10:31, 27 июня 2024Россия

Стало известно об атаке на производящий уникальную продукцию для российской авиации завод

Baza: ВСУ попытались атаковать выпускающий уникальную продукцию завод под Тверью

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать выпускающий уникальную продукцию завод в Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, атаке подвергся Редкинский опытный завод — по нему якобы ударили сразу три украинских дрона. После одного из ударов на территории предприятия начался пожар, персонал был эвакуирован, пострадавших нет, отмечает канал.

На сайте Редкинского опытного завода указано, что предприятие производит уникальную продукцию для нужд российской авиации и космической отрасли.

Утром 27 июня о попытке ВСУ ударить по Московской, Тверской и Белгородской областям сообщило Минобороны. Всего над этими регионами было сбито семь беспилотников, над Тверской областью было перехвачено четыре летательных аппарата.

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      Алан Босиков
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