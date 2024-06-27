Стилист назвала россиянкам самые модные варианты окрашивания волос на лето

Стилист Буковская назвала золотистый блонд самым модным окрашиванием на лето

Топ-стилист, главный тренер косметического бренда FANE Яна Буковская назвала россиянкам самые модные варианты окрашивания волос на лето. Соответствующий комментарий публикует Grazia.

Так, в настоящем сезоне актуальными стали теплые оттенки во всех вариациях, в частности, золотистый, персиковый, карамельный или медовый блонд. При этом среди техник в тренде полное осветление и балаяж.

Кроме того, по мнению эксперта, стоит присмотреться к окрашиванию в натуральные тона, а также к оттенку «розовое золото», который может придать прядям мягкий блеск. Буковская объяснила, что для его создания необходимо сначала осветлить волосы, а затем нанести на них краситель с розово-золотыми пигментами. Чтобы добавить оттенку глубину и объем, можно прибегнуть к техникам омбре или балаяж.

В заключение специалист упомянула так называемые «съедобные» оттенки. Среди них она отметила фиолетовый, винный и вишневый.

В апреле королевский парикмахер Ричард Уорд раскрыл способы сохранить цвет волос после окрашивания. Так, в первую очередь он посоветовал не краситься в красные оттенки, поскольку они быстро вымываются.