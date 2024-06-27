Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:36, 27 июня 2024Ценности

Стилист назвала россиянкам самые модные варианты окрашивания волос на лето

Стилист Буковская назвала золотистый блонд самым модным окрашиванием на лето

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Топ-стилист, главный тренер косметического бренда FANE Яна Буковская назвала россиянкам самые модные варианты окрашивания волос на лето. Соответствующий комментарий публикует Grazia.

Так, в настоящем сезоне актуальными стали теплые оттенки во всех вариациях, в частности, золотистый, персиковый, карамельный или медовый блонд. При этом среди техник в тренде полное осветление и балаяж.

Кроме того, по мнению эксперта, стоит присмотреться к окрашиванию в натуральные тона, а также к оттенку «розовое золото», который может придать прядям мягкий блеск. Буковская объяснила, что для его создания необходимо сначала осветлить волосы, а затем нанести на них краситель с розово-золотыми пигментами. Чтобы добавить оттенку глубину и объем, можно прибегнуть к техникам омбре или балаяж.

В заключение специалист упомянула так называемые «съедобные» оттенки. Среди них она отметила фиолетовый, винный и вишневый.

В апреле королевский парикмахер Ричард Уорд раскрыл способы сохранить цвет волос после окрашивания. Так, в первую очередь он посоветовал не краситься в красные оттенки, поскольку они быстро вымываются.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В СК прокомментировали слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

      Медведев высказался о выдаче ордеров МУС на арест Шойгу и Герасимова

      Зеленский потребовал остановить снятие санкций с россиян

      Терапевт назвала распространенный симптом рака мозга

      В России назвали возможные варианты ухудшения условий мирного договора России для Украины

      В Британии указали на рекордные потери ВСУ в живой силе

      Буланова назвала причины не переезжать в Москву

      Кэти Перри появилась на публике в платье с 182-метровым шлейфом

      Минсельхоз предупредил о возможном повышении цен на зерно

      В США сочли нереальным возвращение Украины к существовавшим до 2014 года границам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше