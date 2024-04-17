Королевский парикмахер раскрыл способы сохранить цвет волос после окрашивания

Королевский парикмахер Ричард Уорд посоветовал не краситься в красные цвета

Королевский парикмахер Ричард Уорд раскрыл способы сохранить цвет волос после окрашивания. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

В первую очередь он посоветовал не краситься в красные оттенки, поскольку они быстро вымываются. «Это связано с тем, что молекулы красного пигмента крупнее, чем другие, поэтому они не могут проникнуть глубоко в пряди», — объяснил эксперт.

Кроме того, Уорд заявил, что многие цвета требуют больших материальных вложений и особого ухода. «Например, если у вас очень темные волосы и вы хотите их осветлить, то, скорее всего, вы быстро увидите отросшие корни. Если у вас нет денег или времени на регулярное посещение салона красоты, возможно, вам стоит рассмотреть другой подход», — пояснил он и предложил присмотреться к окрашиванию в технике балаяж.

Помимо прочего, специалист рекомендовал мыть голову прохладной водой и шампунем премиальных марок. По его словам, в их составе не содержится лауретсульфат натрия, способствующий вымыванию пигмента.

Также Уорд напомнил о важности применения термозащитных продуктов при укладке феном или плойкой, а также дал несколько советов о летнем уходе за волосами. «Если вы часто находитесь на солнце, используйте спрей для защиты от ультрафиолета и носите шляпу. Если вы регулярно плаваете в бассейне, то используйте специальную шапочку. Хлор — это кошмар для волос», — заключил он.

Ранее стилист Ирина Быковская перечислила россиянкам самые модные окрашивания волос. Эксперт рассказала, что в 2024 году популярен сплит, при котором пряди делятся на две равных части центральным горизонтальным пробором и окрашиваются в два контрастных цвета.