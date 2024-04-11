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19:41, 11 апреля 2024Ценности

Россиянкам перечислили самые модные окрашивания волос

Стилист Ирина Быковская: окрашивания сплит и бронд популярны в 2024 году

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Стилист по волосам и основательница студии красоты и школы колористики Colour time Ирина Быковская перечислила россиянкам самые модные окрашивания волос. Соответствующий материал публикует издание «Metro.Москва».

Эксперт рассказала, что в 2024 году популярны сплит, при котором все волосы делятся на две равных части центральным горизонтальным пробором и окрашиваются в два контрастных цвета, и контуринг.

Помимо этого, специалистка обратила внимание на бронд, бебилайтс и популярное омбре.

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Кроме того, Быковская отметила вновь актуальные шатуш, эиртач и балаяж. В заключение собеседница издания рассказала про блюр, с помощью которого можно создать плавный переход красителем на волосах от темных и натуральных корней к светлым концам. «Используется, когда есть четкие контрастные границы после обесцвечивания или при отрастании блонда», — добавила она.

Ранее стилист Максим Рокицкий назвал россиянкам способы восстановить внешний вид волос после неудачного окрашивания. В первую очередь эксперт рассказал, что, если процедура тонирования или интенсивного окрашивания в салоне не дала желаемый цвет, стоит смело заявить об этом мастеру.

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      Екатерина Ештокина
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