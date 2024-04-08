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12:54, 8 апреля 2024Ценности

Россиянкам назвали способы восстановить волосы после неудачного окрашивания

Фото: Unsplash

Стилист Максим Рокицкий назвал россиянкам способы восстановить внешний вид волос после неудачного окрашивания. Соответствующий комментарий публикует «Газета.Ru».

В первую очередь эксперт рассказал, что стоит смело заявить мастеру, если процедура тонирования или интенсивного окрашивания в салоне не дала желаемый цвет. «Практически любую ситуацию с цветом можно сразу же исправить, но делать это самостоятельно не стоит, лучше вернуться в салон и доверить коррекцию профессионалам», — уточнил он.

Помимо этого, специалист призвал не пытаться смывать цвет или осветлять волосы самостоятельно. При этом он подчеркнул, что в домашних условиях лучше использовать щадящие средства для легкой коррекции оттенка.

«После тонирования можно избавиться от интенсивного оттенка блонда: достаточно использовать шампунь глубокой очистки 1-2 и завершать уход маской для интенсивного восстановления», — сообщил Рокицкий.

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В заключение собеседник издания порекомендовал обладательницам как светлых, так и темных волос использовать специальные продукты после окрашивания для борьбы с нежелательными подтонами. «Для нейтрализации рыжих оттенков на темных волосах используйте шампунь с синим пигментом. С красными нотками эффективно справляется средство с зеленым пигментом, а фиолетовый пигмент помогает избавляться от желтизны», — подытожил он.

Ранее в апреле стилистка назвала россиянкам старше 50 лет неподходящие окрашивания волос. В первую очередь зрелым женщинам, волосы у которых от природы не темные, а кожа не чересчур светлая, эксперт посоветовала отказаться от иссиня-черного оттенка прядей.

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      Екатерина Ештокина
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