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18:38, 2 апреля 2024Ценности

Стилистка назвала россиянкам старше 50 лет неподходящие окрашивания волос

Стилистка Скороходова призвала россиянок старше 50 отказаться от желтого блонда

Фото: Maksim Chernishev / Unsplash

Стилистка Анна Скороходова назвала россиянкам зрелого возраста неподходящие окрашивания волос. Соответствующую информацию публикует «Москва 24».

В первую очередь женщинам старше 50 лет, волосы у которых от природы не темные, а кожа не чересчур светлая, эксперт посоветовала отказаться от иссиня-черного оттенка прядей. «Он имеет свойство старить и добавлять 5-10 лет. Кроме того, черный подчеркивает все морщинки, неровности, дефекты кожи, из-за чего цвет лица может смотреться более тусклым», — пояснила она.

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Помимо этого, специалистка призвала избегать неактуального желтого блонда, который дешевит образ. Среди прочего, Скороходова назвала неудачным ярко-рыжий цвет, поскольку он способен подчеркнуть косметические дефекты в виде покраснения или красной сеточки на лице.

В заключение Скороходова также обратила внимание на синий, розовый, фиолетовый, зеленый и другие неестественные цвета.

Такое окрашивание на даме старше 50 лет будет выглядеть странно, нелепо. Если очень хочется поэкспериментировать, можно использовать яркие оттенки в качестве добавочных. Например, в мелировании или накладных прядях на каких-то мероприятиях

Анна Скороходовастилист

В марте россиянкам назвали пять модных стрижек на весну. Топ-стилист Максим Рокицкий заявил, что в текущем сезоне будут актуальны челки-шторки.

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      Екатерина Ештокина
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