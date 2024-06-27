Таможенники изъяли экстремистскую книгу у выезжающего за границу россиянина

В Адлере у выезжавшего в Абхазию мужчины изъяли «Застольные разговоры Гитлера»

Российские таможенники изъяли экстремистскую книгу «Застольные разговоры Гитлера» у мужчины, выезжающего за границу РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь службы Краснодарской таможни по городу Сочи Марина Жупанова.

По ее данным, экстремистская литература была найдена на автомобильном пункте пропуска в Адлере. При проходе «зеленого коридора» на границе с Абхазией в сумке одного из туристов таможенники обнаружили печатное издание «Застольные разговоры Гитлера» автора Генри Пикера, которое включено в Федеральный список экстремистских материалов и запрещено для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В разговоре с сотрудниками мужчина пояснил, что нашел книгу на остановке и не знал, что она относится к экстремистской литературе. В отношении него возбуждено дело об административных правонарушениях по статьям 16.2 («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров») и 16.3 («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз или вывоз товаров в пределах России и таможенной территории Евразийского экономического союза») КоАП РФ.

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