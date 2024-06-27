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18:27, 27 июня 2024Забота о себе

Терапевт назвала распространенный симптом рака мозга

Терапевт Тимощенко: головная боль и ухудшение зрения могут говорить о раке мозга

Фото: Yuriy Maksymiv / Shutterstock / Fotodom

Большинство раковых образований головного мозга могут долго развиваться без ярко выраженных симптомов, рассказала терапевт, гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Распространенный признак рака мозга, который все-таки можно заметить, она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Тимощенко, о развивающемся онкологическом заболевании мозга могут говорить головная боль и ухудшение зрения — например, выпадение полей зрения или изменение светочувствительности. Головная боль, отметила она, является частым, но не обязательным симптомом, характерным для объемных образований головного мозга.

«Наличие или отсутствие данного симптома связано как с размером, так и с локализацией опухоли. В любом случае длительная история головных болей и отсутствие эффекта от применяемой терапии, несомненно, является поводом для обращения к неврологу и дополнительного обследования», — говорит терапевт.

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Врач также рекомендовала обращать внимание на нарушения координации, трудности с удержанием равновесия, внезапное появление больших и малых эпилептических приступов.

Ранее клинический консультант-нейроонколог Сара Мид перечислила главные факторы, уменьшающие риск развития рака мозга. В первую очередь Мид призвала как можно больше времени проводить на улице.

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      Александра Лисица
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