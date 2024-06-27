Среда обитания
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13:46, 27 июня 2024Среда обитания

Терапевт рассказала о верных способах справиться с акклиматизацией

Терапевт Хасиева: при акклиматизации нужно отказаться от алкоголя

Фото: Unsplash

При акклиматизации нужно отказаться от алкогольных напитков, обезвоживающих организм. О верных способах справиться с непривычным климатом рассказала терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Софья Хасиева, передает «Вечерняя Москва».

Врач отметила, что симптомы акклиматизации могут отличаться в зависимости от того, попал человек в холод, жару или высокогорье. Так, в непривычно жарком климате учащаются пульс и дыхательные движения, повышаются потоотделение и температура тела, меняется работа желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Чтобы облегчить симптомы, рекомендуется регулярно восстанавливать водно-солевой баланс. Это поможет избежать электролитных нарушений, которые могут привести к сбою работы сердечно-сосудистой системы. Для этого нужно пить больше воды. Дополнительно можно употреблять изотоники, которые помогают восстановить водно-солевой баланс при интенсивных физических нагрузках.

Хасиева посоветовала питаться сбалансированно и делать выбор в пользу легкоусвояемой пищи. При этом лучше есть привычные продукты, чтобы не создавать дополнительную нагрузку для ЖКТ. Также следует защищаться от солнца с помощью головных уборов, солнцезащитных кремов и лосьонов.

Терапевт предупредила, что привыкание к более холодному климату после поездки в жаркие страны также требует времени. В этот период организм становится уязвимее к респираторным инфекциям, могут обостриться хронические заболевания. Чтобы минимизировать риск, стоит соблюдать режим дня, высыпаться, исключить алкоголь и курение, а также есть побольше овощей.

Ранее врачи предупредили о повышенной опасности экстремальной жары для некоторых групп населения. Наибольшему риску подвергаются люди старше 60 лет.

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      Александра Качан
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