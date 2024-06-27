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21:12, 27 июня 2024Россия

Три населенных пункта в российском регионе подверглись атакам ВСУ

Гладков: Грайворон, Новая Таволжанка и Новопетровка подверглись атакам ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Stringer / Reuters

Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Как указал губернатор, украинские военные совершили обстрел села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Помимо этого, сообщается об атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на дом в селе Новопетровка Валуйского городского округа. В результате детонации беспилотника в городе Грайворон было повреждено остекление объекта, также были выбиты окна в квартире многоквартирного дома, добавил Гладков.

Данные о последствиях атак уточняются, указал глава Белгородской области.

Ранее супруги пострадали после атаки БПЛА ВСУ на больничную парковку в городе Грайворон Белгородской области. На стоянке оказались повреждены пять легковых автомобилей. Оперативные службы начали проводить работу.

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      Маргарита Пименова
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