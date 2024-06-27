Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:01, 27 июня 2024Россия

Названа цель привлечения мигрантов к участию в украинском конфликте

Депутат Красов назвал участие в СВО «экзаменом» для мигрантов
Андрей Красов

Андрей Красов . Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Россия дает возможность своим новым гражданам реализовываться по множеству направлений, пользоваться различными гарантиями и льготами, но в сложное время они обязаны защищать свою новую страну, подчеркнул в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов. Так он объяснил важность привлечения мигрантов к участию в украинском конфликте.

«В нашей Конституции написано, что защита страны — долг и обязанность гражданина России. И, если человек стал гражданином, он обязан выполнить этот долг», — подчеркнул политик.

Он добавил, что вместе с гражданством люди получают и возможность реализовать себя в новой стране по многим направлениям. Но в сложное время важно доказать преданность государству.

«Это некий экзамен для новых граждан. Они должны его пройти, доказав так свою преданность, верность государству, в котором будут жить, рожать, растить детей и внуков, пользоваться благами», — считает Красов.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что на воинский учет в стране поставлены более 30 тысяч мигрантов, получивших российские паспорта. По его словам, из них 10 тысяч так называемых новых россиян отправлены в зону специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура». Глава СК отчитал депутатов из-за мигрантов

      Украина получила транш от Евросоюза на 1,9 миллиарда евро

      Раскрыт срок восстановления продаж туров в Крым

      Зеленский понадеялся на следующее правительство Франции

      Названа цель привлечения мигрантов к участию в украинском конфликте

      Выбросы от ископаемого топлива достигли мирового рекорда

      Терапевт рассказала о верных способах справиться с акклиматизацией

      Подполье сообщило об ударе по складу украинских военных в Харьковской области

      На Украине раскрыли схему продажи оружия криминалитету

      Стало известно об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше