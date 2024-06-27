Названа цель привлечения мигрантов к участию в украинском конфликте

Депутат Красов назвал участие в СВО «экзаменом» для мигрантов

Россия дает возможность своим новым гражданам реализовываться по множеству направлений, пользоваться различными гарантиями и льготами, но в сложное время они обязаны защищать свою новую страну, подчеркнул в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов. Так он объяснил важность привлечения мигрантов к участию в украинском конфликте.

«В нашей Конституции написано, что защита страны — долг и обязанность гражданина России. И, если человек стал гражданином, он обязан выполнить этот долг», — подчеркнул политик.

Он добавил, что вместе с гражданством люди получают и возможность реализовать себя в новой стране по многим направлениям. Но в сложное время важно доказать преданность государству.

«Это некий экзамен для новых граждан. Они должны его пройти, доказав так свою преданность, верность государству, в котором будут жить, рожать, растить детей и внуков, пользоваться благами», — считает Красов.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что на воинский учет в стране поставлены более 30 тысяч мигрантов, получивших российские паспорта. По его словам, из них 10 тысяч так называемых новых россиян отправлены в зону специальной военной операции (СВО).