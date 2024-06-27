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15:04, 27 июня 2024Путешествия

Турист без водительских прав угнал микроавтобус в Крыму и попал в аварию

Турист без водительских прав угнал микроавтобус в Алуште и попал в ДТП

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

Отдыхающий в Крыму турист угнал микроавтобус Ford Transit и попал в аварию. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

30-летний мужчина сел в чужую машину на парковке возле кафе в Алуште и выдвинулся на ней в сторону Ялты. По данным ведомства, владелец микроавтобуса оставил автомобиль с открытой дверью и ключом зажигания внутри, чем и воспользовался задержанный.

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Отмечается, что по дороге нарушитель попал в ДТП. После случившегося мужчина, не имевший к тому же водительских прав, бросил разбитую машину и скрылся в лесу.

Позже стало известно, что угонщик приехал в Крым из другого российского региона на отдых. Он признался, что в день совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Помимо этого, Госавтоинспекция привлекла его к административной ответственности. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. По данным местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с четверга по воскресенье, с 27 по 30 июня, в центральных, западных, восточных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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      Фариза Бацазова
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