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17:02, 27 июня 2024Путешествия

Туристам запретили въезд на курорт Европы из-за «опасной ситуации с гигиеной»

Туристам временно запретили въезд на Капри из-за опасной ситуации с гигиеной

Фото: Karl-Heinz Schein / imagebroker.com / Globallookpress.com

Туристам временно запретили въезд на итальянский остров Капри из-за «опасной ситуации в области здравоохранения и гигиены». Об этом пишет Daily Express.

По данным издания, популярный курорт Европы пострадал от проблем с водоснабжением. Из-за этого мэр острова Паоло Фалько велел немедленно ограничить въезд на Капри для туристов.

«Ситуация в области здравоохранения и гигиены является взрывоопасной, мы приняли контрмеры, активировали кризисное подразделение и издали ограничительный приказ», — заявил чиновник.

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Как сообщает источник, проблемы возникли из-за сбоя в водоснабжении на материке, от которого зависит остров. Уточняется, что некоторые его районы остались полностью без воды.

По распоряжению мэра продажа билетов на паромы была прекращена, что привело к огромным очередям в портах Неаполя, откуда можно добраться до Капри. Более того, власти остановили все направлявшиеся на остров суда, заставили их вернуться на материк и высадить пассажиров.

Издание Daily Mirror уточняет, что позже, когда технические проблемы, вызвавшие перебои с водоснабжением, были решены, запрет мэра был отменен.

Ранее австралийская туристка побывала на побережье Амальфи в Италии и пожаловалась на тошнотворный запах от людей. По словам путешественницы, местные жители «не знают, что такое дезодорант».

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      Алина Черненко
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