У самолета с россиянами на борту отказал автопилот в небе

У летевшего из Новосибирска в Читу самолета отказал автопилот в небе

У самолета российской авиакомпании S7 Airlines с пассажирами на борту отказал автопилот в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Новосибирска в Читу Airbus А-321 в четверг, 27 июня. Отмечается, что у лайнера также отказал автомат тяги.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее пилотов самолета авиакомпании Azerbaijan Hava с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился с летевшим из Москвы в Баку Airbus A320. После взлета на высоте 2,2 тысячи метров экипаж доложил об освещении лайнера лазером зеленого цвета.