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18:36, 27 июня 2024Путешествия

У самолета с россиянами на борту отказал автопилот в небе

У летевшего из Новосибирска в Читу самолета отказал автопилот в небе

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

У самолета российской авиакомпании S7 Airlines с пассажирами на борту отказал автопилот в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Новосибирска в Читу Airbus А-321 в четверг, 27 июня. Отмечается, что у лайнера также отказал автомат тяги.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее пилотов самолета авиакомпании Azerbaijan Hava с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился с летевшим из Москвы в Баку Airbus A320. После взлета на высоте 2,2 тысячи метров экипаж доложил об освещении лайнера лазером зеленого цвета.

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      Фариза Бацазова
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