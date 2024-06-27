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20:28, 27 июня 2024Силовые структуры

Украинского военного осудят за обстрел жилых домов из миномета

В ДНР осудят украинского морпеха за обстрел жилых домов из миномета

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в Верховный суд региона уголовное дело в отношении 45-летнего военнослужащего бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Шлапаковского, который обстрелял жилые дома из миномета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение на убийство»), 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Его дело направлено в Верховный суд региона для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в феврале 2022 года Шлапаковский вместе с другими военными был на боевой позиции в селе Водяном. Тогда по приказу командира он обстрелял жилые дома из миномета. В результате обстрелов были повреждены четыре дома и одна квартира мирных жителей.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил командира разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владислава Стрюкова к 24 годам колонии строгого режима.

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