Украинского военного осудят за обстрел жилых домов из миномета

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в Верховный суд региона уголовное дело в отношении 45-летнего военнослужащего бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Шлапаковского, который обстрелял жилые дома из миномета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение на убийство»), 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Его дело направлено в Верховный суд региона для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в феврале 2022 года Шлапаковский вместе с другими военными был на боевой позиции в селе Водяном. Тогда по приказу командира он обстрелял жилые дома из миномета. В результате обстрелов были повреждены четыре дома и одна квартира мирных жителей.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил командира разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владислава Стрюкова к 24 годам колонии строгого режима.