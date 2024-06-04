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16:52, 4 июня 2024Силовые структуры

Морпеха ВСУ осудили на 24 года за приказ расстрелять двух мирных жителей ДНР

В ДНР морпех ВСУ получил 24 года колонии за покушение на двойное убийство

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил командира разведывательной роты 36 отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Украины Владислава Стрюкова к 24 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что 23 марта 2022 года в Мариуполе Стрюков отдал приказ подчиненному расстрелять двух мирных жителей, которые находились вблизи боевой позиции. Военнослужащий открыл огонь, но людям удалось скрыться из зоны обстрела.

Украинского командира признали виновным по статьям о покушении на убийство двух лиц, организованное группой, по мотивам политической и идеологической ненависти, а также о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Ранее Стрюкова осудили за убийство мирных жителей, он отбывает наказание.

Ранее сообщалось, что в Москве суд заочно арестовал бывшего белорусского гребца Павла Шурмея за наемничество.

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      Илона Палей
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