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Следователи выяснили имена украинских военных по делам о расстреле в Мариуполе

СКР установил имена новых украинских военных, причастных к расстрелу жителей Мариуполя
Начало событий в новости Российские следователи изучат схрон с телефонами пленных украинцев

Кадр: СК РФ

Следственный комитет России (СКР) установил новые имена украинских военных по делам о расстрелах мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Российские следователи при сотрудничестве с сотрудниками ФСБ и ФСИН выяснили, что к совершению преступлений причастны морские пехотинцы Валентин Василенко, Владислав Стрюков, Артем Бучковский и Ярослав Ивасев. Эти данные были озвучены на совещании штаба, которое прошло в Мариуполе под руководством председателя СКР Александра Бастрыкина.

Ранее 9 июня сообщалось, что следователи обнаружили схрон электронных носителей информации украинских военных, сдавшихся в плен. Там, помимо прочего, находились мобильные телефоны военных Вооруженных сил Украины, которые они собирались передать на Украину. Гаджеты содержат личные данные, фотографии, а также материалы с нацистской символикой. Следствие изучит их содержимое, рассказали в СКР.

Следователи ведут работу по идентификации пленных, среди которых свыше 200 офицеров. В настоящее время расследуется более 1100 уголовных дел. По ним признаны потерпевшими более 75 тысяч человек, в том числе 13 тысяч несовершеннолетних.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины.

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Любовь Ширижик
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