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Российские следователи допросили 200 украинских офицеров с «Азовстали»

СКР допросил свыше 200 украинских офицеров, сдавшихся в плен с завода «Азовсталь»

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) проводят допросы сдавшихся военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистов с завода «Азовсталь». Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Следователи ведут работу по идентификации пленных, среди которых свыше 200 офицеров. Эти данные были озвучены в ходе оперативного совещания штаба по расследованию преступлений украинских формирований в отношении мирных граждан и российских военнослужащих в ЛНР, ДНР и на Украине.

Заседание проходило под руководством председателя СКР Александра Бастрыкина в Мариуполе. Ему было доложено о результатах расследований более 1,1 тысячи уголовных дел. По ним признаны потерпевшими более 75 тысяч человек, в том числе 13 тысяч несовершеннолетних.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины. За 100 с лишним дней российские войска заняли Херсонскую область, а также часть Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

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Любовь Ширижик
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