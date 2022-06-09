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Российские следователи изучат схрон с телефонами пленных украинцев

СКР нашел схрон с электронными носителями информации сдавшихся украинских военных
Начало событий в новости Российские следователи допросили 200 украинских офицеров с «Азовстали»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) обнаружили схрон электронных носителей информации украинских военных, сдавшихся в плен. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

«О находке было доложено председателю СКР Александру Бастрыкину на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений украинских формирований, которое прошло в Мариуполе», — сообщили в комитете.

Схрон был найден российскими следователями во время проведения следственных действий. Там, помимо прочего, находились мобильные телефоны военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые они собирались передать на Украину. Гаджеты содержат личные данные, фотографии, а также материалы с нацистской символикой. Следствие изучит их содержимое, рассказали в СКР.

Ранее 9 июня СКР сообщил о допросах сдавшихся военнослужащих ВСУ. Следователи ведут работу по идентификации пленных, среди которых свыше 200 офицеров. В настоящее время расследуется более 1100 уголовных дел. По ним признаны потерпевшими более 75 тысяч человек, в том числе 13 тысяч несовершеннолетних.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины.

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Любовь Ширижик
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