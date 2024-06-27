Украинцев предупредили об увеличении периодов отключения света

Сахарук: на Украине в июле и августе увеличатся периоды отключения света

На Украине в ближайшие месяцы увеличатся периоды отключения света. Об этом сообщил исполнительный директор частного украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает «РБК-Украина».

По его словам, причинами сокращения времени включения электричества являются жаркая погода, ремонтные работы на электростанциях, а также обстрелы.

«Мы приближаемся к летнему пику. Пик у нас — июль и август. Причина — большое потребление из-за кондиционеров. Генерация не увеличивается, а уменьшается», — добавил Сахарук.

25 июня стало известно об отключении электричества в четырех регионах Украины. Свет частично отсутствовал в Харьковской, Сумской, Черниговской и Одесской областях. Суммарно были обесточены более 200 населенных пунктов.