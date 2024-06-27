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19:12, 27 июня 2024Бывший СССР

Усатый обвинил Санду в подготовке к узурпации власти

Усатый обвинил президента Молдавии Санду в подготовке к узурпации власти
Санду Майя

Санду Майя. Фото: Imago /Archeopix / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) готовят пакет законов, позволяющий отменить выборы в республике в случае чрезвычайных ситуаций. Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый в связи с этим обвинил Санду в подготовке к узурпации власти, сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Они [Cанду и PAS] рассматривают возможность введения новой чрезвычайной ситуации, чтобы отложить выборы в центральные органы государственной власти на неопределенный срок. Если это произойдет, мы станем свидетелями узурпации государственной власти», — заявил политик.

Он добавил, что узурпация власти станет самым серьезным преступлением правительства Санду.

Ранее Санду прокомментировала начало переговоров о членстве в Европейском союзе. По ее словам, в будущем Кишинев обязательно станет частью «европейской семьи».

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      Глеб Палехов
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