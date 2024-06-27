Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:56, 27 июня 2024Экономика

Узбекистан и Россия подписали соглашение о строительстве АЭС

РФ и Узбекистан подписали соглашение о строительстве шестиблочной АЭС

Фото: GrebnerFotografie / Shutterstock / Fotodom

Россия и Узбекистан подписали протокол о вступлении в силу соглашения о строительстве шестиблочной атомной электростанции (АЭС) малой мощности. Об этом сообщается в Telegram-канале компания «Узатом».

На сайте компании уточняется, что работы должны начаться осенью. Сперва там появится городок строителей и необходимая инфраструктура.

В конце мая страны приняли документы о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции (АЭС) малой мощности на территории республики. Соглашение заключили в ходе встречи российского лидера Владимира Путина с его узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

В середине июня стало известно, что Москва готова участвовать в строительстве АЭС в турецком Синопе. Об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Речь идет о четырех блоках (два по два). Каждый блок по 1250 мегаватт. Генеральный подрядчик — турецкий.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В СК прокомментировали слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

      Зеленский потребовал остановить снятие санкций с россиян

      Терапевт назвала распространенный симптом рака мозга

      В России назвали возможные варианты ухудшения условий мирного договора России для Украины

      В Британии указали на рекордные потери ВСУ в живой силе

      Буланова назвала причины не переезжать в Москву

      Кэти Перри появилась на публике в платье с 182-метровым шлейфом

      Минсельхоз предупредил о возможном повышении цен на зерно

      В США сочли нереальным возвращение Украины к существовавшим до 2014 года границам

      Женщина случайно привезла из путешествия пугающий живой сувенир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше