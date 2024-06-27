Узбекистан и Россия подписали соглашение о строительстве АЭС

РФ и Узбекистан подписали соглашение о строительстве шестиблочной АЭС

Россия и Узбекистан подписали протокол о вступлении в силу соглашения о строительстве шестиблочной атомной электростанции (АЭС) малой мощности. Об этом сообщается в Telegram-канале компания «Узатом».

На сайте компании уточняется, что работы должны начаться осенью. Сперва там появится городок строителей и необходимая инфраструктура.

В конце мая страны приняли документы о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции (АЭС) малой мощности на территории республики. Соглашение заключили в ходе встречи российского лидера Владимира Путина с его узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

В середине июня стало известно, что Москва готова участвовать в строительстве АЭС в турецком Синопе. Об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Речь идет о четырех блоках (два по два). Каждый блок по 1250 мегаватт. Генеральный подрядчик — турецкий.