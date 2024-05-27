Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности

Россия и Узбекистан подписали соглашение по созданию АЭС малой мощности

Россия и Узбекистан приняли документы о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции (АЭС) малой мощности на территории республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Стороны подписали соответствующее стратегическое соглашение в понедельник, 27 мая, в ходе встречи российского лидера Владимира Путина с его узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Церемония прошла по итогам рабочей поездки российского лидера в Узбекистан.

Путин отметил, что технологии, который будут использовать для создания АЭС в Узбекистане, отвечают строгим требованиям безопасности.

Узбекский президент обратил внимание, что между Москвой и Ташкентом есть взаимное понимание и готовность ускорить строительство АЭС. «Мы уже давно обсуждаем его (проекта — прим. «Ленты.ру») условия и технические аспекты на уровне экспертов», — сказал Мирзиеев.

Ранее Путин оценил торговые связи России и Узбекистана и заявил, что они диверсифицируются и имеют хорошие перспективы. Он также выразил мнение, что сотрудничество Москвы и Ташкента имеет хорошие перспективы, «особенно в сфере промышленной кооперации и высоких технологий».

Путин прибыл в Узбекистан 26 мая с двухдневным государственным визитом. По итогам переговоров стороны планируют подписать пакет двусторонних документов.