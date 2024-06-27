В Азербайджане назвали главное препятствие для заключения мира с Арменией

Байрамов: территориальные претензии к Баку являются препятствием для мира

Территориальные претензии Армении к Азербайджану являются препятствием для заключения мира. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Байрамов выступил с заявлением на встрече с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Тбилиси. Он заявил, что претензии к суверенитету Азербайджана в конституции Армении и других законодательных актах республики мешают мирному урегулированию.

«Сохраняющиеся претензии против территориальной целостности Азербайджана являются главным препятствием», — подчеркнул министр. По его словам, Баку нацелен на достижение мира и безопасности в регионе.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян назвал сроки возможного подписания мирного договора с Азербайджаном. При этом Ереван, по словам дипломата, не видит аналогичной готовности со стороны Баку.