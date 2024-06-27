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12:05, 27 июня 2024Бывший СССР

Ереван назвал сроки возможного подписания мирного договора с Баку

Мирзоян: Ереван готов в течение месяца подписать мирный договор с Баку

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ереван готов в ближайшее время заключить мирное соглашение с Баку. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции в Таллине, трансляция доступна на YouTube-канале дипведомства Эстонии.

«Армения готова в течение месяца доработать документ мирного договора с Азербайджаном и подписать его», — сообщил глава МИД Армении.

При этом Ереван, по словам Мирзояна, не видит аналогичной готовности со стороны Баку.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в подготовке срыва подписания мирного договора. Соответствующее заявление 19 июня выпустил МИД республики, объяснив такие выводы образом действий Баку по прогнозированию региональных обострений «при каждом удобном случае».

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      Екатерина Грищенко
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