Ереван обвинил Баку в подготовке срыва подписания мирного соглашения

МИД Армении: Баку сделает все возможное для срыва подписания мирного соглашения

Баку готовится к срыву подписания мирного договора с Ереваном. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Армении, заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Образ действий Азербайджана по прогнозированию региональных обострений при каждом удобном случае заставляет задуматься (...), что Азербайджан сделает все возможное для срыва процесса подписания мирного соглашения с Арменией после саммита COP29 (Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в ноябре в Баку, — прим. «Ленты.ру»)», — отметили в МИД Армении.

Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на обвинения Парижа со стороны Баку в провокации новой войны на Южном Кавказе. Соответствующее заявление было сделано Минобороны Азербайджана в ответ на поставку Францией Армении самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR.

О продаже Парижем Еревану партии САУ CAESAR калибра 155 миллиметров стало известно 18 июня. Информацию об этом подтвердил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, отметив, что страны продолжают укреплять оборонные отношения.