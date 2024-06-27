В «Барвихе» ответили на обвинение в покупке земли в 236 раз ниже рынка

Владельцы земли в «Барвихе» отрицают, что купили ее за бесценок

Представитель одного из ответчиков, Надежды Адвокатовой (супруги ресторатора Аркадия Новикова), назвал утверждение, что участок земли санатория Управделами президента (УДП) «Барвиха» в элитном поселке на Рублевском шоссе был продан за бесценок, не соответствующим действительности. Об этом пишет РБК.

В понедельник, 24 июня, в Одинцовском суде Московской области приступили к рассмотрению иска Генпрокуратуры об изъятии восьми гектаров земли, входящих в участок площадью 99 гектаров, ранее принадлежавших санаторию «Барвиха». Надзорный орган утверждает, что участок земли в 2001 году был продан по цене в 236 раз ниже рынка — за 54,4 миллиона рублей. «В реальности данный земельный участок стоил 13 миллиардов рублей», — утверждает прокурор.

«Был закон "О плате за землю", в котором было понятие "нормативная цена земли". Государство продавало участок в соответствии с этим законом, то есть по нормативной цене [установленной государством]», — ответил представитель Адвокатовой. Он также сообщил, что государство в обмен на землю в «Барвихе» получило участки в селе Знаменское, стоимость которых была «довольно-таки высокой».

В Генпрокуратуре ранее свой иск объяснили тем, что ответчики «прикрыли свои действия инвестконтрактом», который был подписан не директором санатория, а главным врачом, который не имел право подписи. Надзорное ведомство считает, что сделка была незаконной, и настаивает на возврате земель в федеральную собственность.