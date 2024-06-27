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12:34, 27 июня 2024Мир

В Британии рассказали о плане террора от сбежавших из России экс-депутатов

Times: сбежавшие из РФ экс-депутаты готовят террористический план к саммиту НАТО

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Сбежавшие из России экс-депутаты готовят террористический план силовой дестабилизации в стране, чтобы представить его на саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщает британская газета The Times.

По данным издания, около 60 уехавших из России политиков недавно встретились в Варшаве, чтобы обсудить план из семи пунктов.

Отмечается, что этот план якобы предусматривает призывы в адрес западных стран предоставить больше оружия Украине, ввести больше антироссийских санкций и поддержать действия по дестабилизации ситуации внутри России, в том числе покушения на жизнь представителей власти.

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      Семен Александров
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