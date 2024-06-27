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22:22, 27 июня 2024Из жизни

Еще в одном штате США появился таинственный зеркальный монолит

KDVR: на севере Колорадо обнаружен загадочный монолит с зеркальной поверхностью

Фото: Inquam Photos/ Ziarpiatraneamt.ro / Reuters

В американском штате Колорадо появился мистический монолит с зеркальной поверхностью. Кадры объекта опубликовал телеканал KDVR.

Уточняется, что загадочный монолит заметили неподалеку от населенного пункта Белвью. Владелица земли, на которой возник объект, призналась, что не знает, откуда он появился. Женщина добавила, у нее есть некоторые предположения, но она не хочет их озвучивать, чтобы «не портить тайну».

Ранее похожий монолит, представляющий собой высокий столб серебристого цвета, обнаружили в штате Невада. Его высота составляет примерно три метра, а поверхность выглядит зеркальной.

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      Марина Совина
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