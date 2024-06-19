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11:46, 19 июня 2024Из жизни

Обнаружен очередной таинственный стальной монолит

Таинственный монолит серебристого цвета обнаружили в пустыне штата Невада

Фото: Las Vegas Metropolitan Police Department / AP

Мистический металлический монолит снова появился в США. О находке в пустыне штата Невада в X (бывший Twitter) сообщила полиция Лас-Вегаса.

Высокий столб серебристого цвета обнаружили местные волонтеры. Его высота составляет примерно три метра, а поверхность выглядит зеркальной.

Подобные конструкции, прозванные монолитами, стали замечать в разных частях земного шара в разгар пандемии в 2020 году. Видели их и в США — в штате Юта. Тогда ответственность за установку монолита на себя взяла арт-группа, известная как The Most Famous Artist («Самый известный художник»). Позднее монумент был похищен и уничтожен экскурсоводом, боявшимся наплыва туристов в штат.

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Таинственные монолиты также появлялись в Нидерландах, Колумбии, Германии, Испании, Венгрии и Польше. Как пишет The Guardian, эти загадочные объекты породили различные теории заговора: одни уверены, что металлические столбы принадлежат инопланетянам, другие — что все это лишь хорошо продуманный розыгрыш. Кто на самом деле и зачем расставляет монолиты по планете — неизвестно до сих пор.

Ранее сообщалось, что в Таиланде нашли пещеру из местной легенды. Жители верят, что когда-то в ней жила пара титанов, питавшаяся слонами и оставившая в камне их обглоданные кости.

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      Юлия Юткина
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