В Уэльсе нашли загадочный стальной монолит. Что это за объекты и почему они появляются по всему миру?

В Уэльсе обнаружили таинственный трехметровый стальной монолит на холме

В Уэльсе (Великобритания) местные жители обнаружили загадочный стальной монолит на холме. Ни они, ни журналисты, ни власти не знают, откуда он там взялся. Необычные конструкции высотой около трех с половиной метров впервые начали появляться в разных частях земного шара в разгар пандемии в 2020 году.

Стальной монолит высотой более трех метров появился на холме в Уэльсе

Местные жители наткнулись на очередной странный объект на холме Хей-Блафф возле городка Хей-он-Уай. Впервые его заснял местный бегун Ричард Хайнс, который часто совершает пробежку в этих местах. По его словам, стальная треугольная стела по форме напоминает шоколад Toblerone, но при этом она полая внутри.

Монолит в Уэльсе Кадр: GFS / YouTube

«Мне показалось, что этот предмет выглядит немного странно и мог бы быть атрибутом научного исследования, связанного, например, со сбором дождевой воды. Но потом я понял, что он слишком высокий и необычный для этого. Затем я подошел к нему, он был по меньшей мере около трех с половиной метров в высоту, треугольной формы, определенно из нержавеющей стали. Монолит был полым и, как мне кажется, довольно легким. Достаточно легкий, чтобы два человека могли поднять его и вкопать в землю», — рассказал Хейнс в беседе со Sky News.

В 2020 году подобные монолиты заметили в американском штате Юта

В ноябре 2020 года в разных странах мира стали появляться таинственные металлические монументы. Первую такую конструкцию нашли посреди пустыни в американском штате Юта. На нее наткнулись работники департамента ресурсов дикой природы 18 ноября, когда считали с вертолета толсторогих баранов. Необычный монумент, сделанный из нержавеющей стали, достигал в высоту трех метров и имел четыре грани.

Тогда официальный представитель департамента Ник Стрит предположил, что монолит поставили 50-60 лет назад. Его точное местоположение какое-то время не раскрывали, чтобы не привлекать толпы туристов. Вскоре сотрудники галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке сообщили, что раскрыли тайну монумента. Они были уверены, что автором конструкции был художник-минималист Джон Маккракен, раньше живший неподалеку и скончавшийся за девять лет до обнаружения объекта.

Монолит в Юте Фото: Utah Department of Public Safety / AP

Сначала галерист, занимающаяся работами Маккракена, заявила, что это не его работа, и предположила, что авторство может принадлежать другому художнику, который установил инсталляцию как дань уважения покойному коллеге. Позже она поменяла свою позицию и заявила журналистам, что «это определенно Джон».

Судя по спутниковым снимкам на Google Earth, сооружение, напоминающее инопланетный монолит из фильма «Космическая одиссея 2001 года», стояло в пустыне как минимум с 2015-го

Вечером 27 ноября появилось сообщение о том, что таинственный монумент, установленный в Юте, загадочно исчез. Фотограф из Колорадо Росс Бернардс утверждает, что видел четверых мужчин, которые разобрали монолит, погрузили его в машину и уехали. «Когда они загружали его и уходили, они сказали: "Не оставляйте следов"», — вспомнил Бернардс.

В начале декабря экскурсовод Сильван Кристенсен признался в похищении и уничтожении загадочного монумента. Они с товарищами решили разрушить странный объект, чтобы защитить пустыню от нашествия туристов и дальнейшего ущерба. По его словам, любопытствующие мусорили и вытаптывали землю.

Позже ответственность за установку монолита в пустыне взяла арт-группа, известная как The Most Famous Artist («Самый известный художник»).

Загадочные монолиты видели в Румынии, Колумбии, Германии, Испании, Венгрии и Польше

После этого загадочные металлические монолиты начали появляться по всему миру. Блестящие столбы заметили на севере Румынии, еще несколько — в Калифорнии, США. Монумент, идентичный объекту из Юты, обнаружили на острове Уайт в Великобритании. Загадочные арт-объекты находили также в Нидерландах, Колумбии, Германии, Испании, Венгрии и Польше.

Монолит в Румынии Кадр: NBC News

Один из них даже заметил Арато Андраш — герой популярного мема «Гарольд, скрывающий боль». Он пошутил, что это «подарок от межгалактической федерации».

Последний монолит, найденный перед монолитом из Уэльса, был обнаружен в 31 декабря 2020 года в Торонто (Канада), три года назад. Объект высотой приблизительно 3,5 метра появился недалеко от озера Онтарио ночью. По своей структуре он напоминал найденные до этого монолиты в других местах на планете.

Местные власти сообщили, что не видят угрозы общественной безопасности, поэтому находка останется на своем месте. Позже неизвестные вандалы разрисовали монолит

До сих пор остается неизвестным, кто и зачем расставляет монолиты по планете. Ответственность за установку объектов везде, кроме Юты, никто на себя так и не взял.