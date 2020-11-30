Еще один загадочный металлический монумент появился в другой стране

Еще один загадочный металлический монолит появился в Румынии после того, как другое подобное сооружение, обнаруженное в пустыне штата Юта в США, было «удалено неизвестной стороной». Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает газета Daily Mail.

Блестящий треугольный столб был найден на холме Батка Доамней в городе Пьятра-Нямц на севере Румынии 26 ноября. Его обнаружили в нескольких метрах от известной археологической достопримечательности, которая является старейшим историческим памятником в Пьятра-Нямц.

Ранее подобный загадочный металлический монумент был обнаружен сотрудниками отдела ресурсов дикой природы во время подсчета популяции баранов на юго-востоке американского штата Юта, однако позже он исчез.

26 ноября сообщалось, что загадочная находка в пустыне американского штата с высокой долей вероятности является работой художника-минималиста Джона Маккракена, который жил неподалеку.