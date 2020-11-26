Раскрыта тайна загадочного металлического монумента в пустыне

Загадочный металлический монумент в пустыне американского штата Юта с высокой долей вероятности является работой художника-минималиста Джона МакКракена, который жил неподалеку. Тайну удалось раскрыть с помощью сотрудников галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке, где выставлялись работы МакКракена. Об этом пишет Daily Mail.

Сначала пресс-секретарь галериста заявила, что это не одна из работ МакКракена, а, возможно, творение коллеги-художника, отдающего дань уважения. Однако затем представитель поменяла свою позицию и заверила, что «это определенно Джон».

Сам художник жил в соседнем штате Нью-Мексико и умер в 2011 году. Он хорошо известен своими работами — отдельно стоящими скульптурами в форме пирамид, кубов или гладких плит. Сходство отметили и интернет-пользователи. По найденным ими спутниковым Google-снимкам можно сказать, что монумент стоит как минимум с 2015 года. Его точное местоположение не раскрывают, чтобы не привлечь толпы любопытных.

Монолит обнаружили сотрудники отдела ресурсов дикой природы во время подсчета баранов на юго-востоке штата. Высота монумента достигает около трех метров, он имеет четыре стороны. Его поверхность блестящая, но при этом в ней ничего не отражается.