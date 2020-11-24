Загадочный металлический монумент обнаружили посреди удаленной пустыни

Чиновники американского штата Юта обнаружили посреди пустыни загадочный металлический монумент. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на Департамент общественной безопасности штата.

Монолит обнаружили чиновники отдела ресурсов дикой природы во время учета баранов на юго-востоке штата. Отмечается, что монумент достигает высоты десять футов (три метра) и имеет четыре стороны. Его поверхность блестящая, но при этом не отражает света.

Официальный представитель департамента Ник Стрит рассказал, что конструкция сделана из нержавеющей стали с помощью заклепок. «Это говорит о том, что она определенно создана людьми», — добавил он. По его оценке, монумент поставили примерно 50-60 лет назад.

Пока в департаменте окончательно не установили, кто и когда воздвиг монумент. Там подчеркнули, что подобные действия незаконны для жителей любой планеты. Точное местоположение объекта не разглашается, чтобы никто не пытался ее найти в удаленной части пустыни, так как это может быть небезопасно.

В июне археологи обнаружили гигантский монумент рядом со Стоунхенджем. Объект состоит из 20 шахт диаметром более 10 метров и глубиной пять метров, которые формируют круг около двух километров в диаметре. Возраст постройки достигает четырех тысяч лет.