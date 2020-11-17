Стена древнейшей крепости России обрушилась

В дагестанском Дербенте — древнейшем городе России — обрушилась часть Южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы, входящей в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте временно исполняющий обязанности главы города Рустамбек Пирмагомедов.

По его словам, власти города уже несколько лет бьют тревогу по поводу аварийного состояния объекта. Пирмагомедов объяснил, что привести стену в порядок своими силами мэрия не может, так как это зона ответственности Министерства культуры России. «Более того, если бы мы начали ремонтные работы, то понесли бы ответственность по закону, вплоть до уголовной», — добавил он. Глава Дербента также отметил, что состояние и других участков крепости вызывает тревогу.

Директор Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков рассказал, что трещины в стене заметили еще два месяца назад, передает «Комсомольская правда». По его словам, соответствующие документы отправили в Министерство культуры, однако средства на реставрацию до сих пор не выделили.

Стены крепости строились в несколько этапов — с VI по XIX век. В последний раз их ремонтировали в 1877 году, когда в городе было объявлено военное положение.

В 2003 году Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.