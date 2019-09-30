Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда

В Дагестане прошла многотысячная свадьба, которая побила сразу два мировых рекорда. Об этом сообщает газета «Дербентские новости».

В городе Дербент одновременно сочетались браком 30 пар, на торжестве присутствовали более 10 тысяч гостей. Молодожены представляли 16 основных национальностей, проживающих в Дагестане.

Самым молодым супругам исполнилось 19 лет, а самая пожилая пара отпраздновала на торжестве бриллиантовый юбилей — 60 лет совместной жизни.

Церемония установила сразу два мировых рекорда: самая многонациональная свадьба и свадьба с самым большим количеством гостей. Оба достижения были занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

В конце сентября стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал некоторые свадебные видео с участием чеченцев в соцсетях за нарушение чеченских традиций. После этого один из местных жителей записал ролик с извинениями за «недостойный поступок», заключающийся в том, что он снялся на видео с дочерью в день ее свадьбы; другой публично покаялся за шутливое общение с невестой; третий также признал, что «допустил оплошность», появившись на видео рядом с невестой, своей племянницей. Помимо этого, женщина, певшая в одном из свадебных роликов, выложила на YouTube обращение, призвав невест не снимать подобные видео и быть бдительными.

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