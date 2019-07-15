Россиянкам дали советы на случай похищения ради свадьбы

Девушке, которую семья насильно увезла в Чечню для замужества, нужно решить вопрос с родителями. Об этом заявила председательница Союза мусульманок России и Татарстана, эксперт комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Наиля Зиганшина, передает URA.RU.

«В первую очередь она должна поговорить с родителями, объяснить ситуацию. Только на них сейчас нужно полагаться», — отметила Зиганшина. При этом она добавила, что повлиять на ситуацию почти невозможно, потому что «родители имеют полное право на ребенка». Зиганшина отметила, что случаи вывоза девушек в другой город для замужества связаны не с религией, а с народными традициями, которые могут не перекликаться с традициями ислама.

В исламе по канонам шариата невесту невозможно заставить выйти замуж, заявила Зиганшина. Если девушка не согласилась на брак во время церемонии бракосочетания, он считается недействительным, пояснила собеседница агентства. Кроме того, невеста может обратиться к мусульманскому судье, который решает семейные вопросы. «Но это в нежелательных случаях», — подчеркнула Зиганшина.

13 июля активистка Дарья Серенко рассказала о девушке, которая жила с родителями в Москве и протестовала против принуждения к замужеству. После того как москвичка сбежала из дома в женский кризисный центр, родственники нашли ее и насильно вывезли на Кавказ, сообщила Серенко.

Активисты видели девушку последний раз в аэропорту. Ей перекрасили волосы, она странно себя вела и выглядела «заторможенной». Серенко предположила, что родственники знали о романе девушки с русским парнем, поэтому так торопились увезти ее. Известно, что в настоящий момент ее молодой человек получает угрозы.

Власти Чечни пообещали проверить информацию о похищении девушки. Помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев добавил, что практика выдачи девушек замуж без их согласия противоречит обычаям и традициям чеченцев.

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