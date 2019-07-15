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В Чечне оценили историю о насильно вывезенной к жениху москвичке

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Власти Чечни проверят информацию о насильно вывезенной в республику к жениху девушке. Об этом ТАСС сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Не реагировать на это мы не можем, разумеется, это информация будет проверена, возможно будет дана соответствующая оценка на определенном уровне, но я уже сегодня уверен, из всего того, что писали — 99,9 процентов — это ложь», — отметил он, добавив, что история похожа на «очередной вброс».

Помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев добавил, что практика выдачи девушек замуж без их согласия противоречит обычаям и традициям чеченцев, пишет РИА Новости. Он добавил, что в республике главенствует закон, кроме того, институту семьи уделяется огромное внимание, в связи с чем такая ситуация невозможна. По его словам, история правозащитниов преследует цель пиара и поднятия рейтингов на теме Чечни.

13 июля активистка Дарья Серенко рассказала о девушке, которая жила с родителями в московской квартире и протестовала против принуждения к замужеству. По ее данным, после того, как москвичка сбежала из дома в женский кризисный центр, родственники поймали ее и насильно вывезли на Кавказ.

Активисты видели ее последний раз в аэропорту — ей перекрасили волосы, она странно себя вела и выглядела «заторможенной». Серенко предположила, что родственники знали о романе девушки с русским парнем, поэтому так торопились увезти ее. Известно, что в настоящий момент ее молодой человек получает угрозы.

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Предыстория: В Чечне отреагировали на сообщения о насильно вывезенной к жениху москвичке
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